Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.

Про це пише в Telegram президент Зеленський.

Відзначимо, що сьогодні, 27 листопада, з візитом до Києва прибули голови МЗС:

Естонії - Урмас Рейнсалу;

Ісландії - Тордіс Колбрун Гилфадоттір;

Латвії - Едгарс Рінкевич;

Литви - Габріель Ландсбергіс;

Норвегії - Аннікен Вітфельдт;

Фінляндії - Пекка Гаавісто;

Швеції - Тобіас Більстрем.

Як відзначив президент під час зустрічі, візит міністрів, є важливим сигналом підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.

"Вдячний за підтримку держави, суверенітету й територіальної цілісності. За велику підтримку, що є сьогодні, як для мене президента пріоритетом, за підтримку наших громадян, вимушено переміщених через цю війну людей. Через вас я б хотів подякувати не тільки урядам ваших країн, а й вашим суспільствам за те, що вони відносять особливо тепло", - заявив президент.