Зеленський зустрівся з головами МЗС семи країн: подробиці [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.
Про це пише в Telegram президент Зеленський.
Відзначимо, що сьогодні, 27 листопада, з візитом до Києва прибули голови МЗС:
- Естонії - Урмас Рейнсалу;
- Ісландії - Тордіс Колбрун Гилфадоттір;
- Латвії - Едгарс Рінкевич;
- Литви - Габріель Ландсбергіс;
- Норвегії - Аннікен Вітфельдт;
- Фінляндії - Пекка Гаавісто;
- Швеції - Тобіас Більстрем.
Як відзначив президент під час зустрічі, візит міністрів, є важливим сигналом підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.
"Вдячний за підтримку держави, суверенітету й територіальної цілісності. За велику підтримку, що є сьогодні, як для мене президента пріоритетом, за підтримку наших громадян, вимушено переміщених через цю війну людей. Через вас я б хотів подякувати не тільки урядам ваших країн, а й вашим суспільствам за те, що вони відносять особливо тепло", - заявив президент.
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