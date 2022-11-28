У понеділок , 28 листопада, на Гаваях почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року. Про це повідомляє CNN.

В управлінні туризму Гаваєв стверджують, що виверження не загрожує населеним пунктам чи авіарейсам на острів. Однак у Національній метеорологічній службі людям із респіраторними захворюваннями порадили залишатися вдома.

Випадання гарячого попелу може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити джерела води, порушити роботу каналізаційних та електричних систем, а також роздратувати очі та легені мешканців острова.

Поки що потоки лави стримуються в районі вершини Мауна-Лоа, тому не загрожують населеним пунктам, розташованим на схилі.