У США почалося виверження найактивнішого вулкану у світі [ Редагувати ]
У понеділок , 28 листопада, на Гаваях почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року. Про це повідомляє CNN.
В управлінні туризму Гаваєв стверджують, що виверження не загрожує населеним пунктам чи авіарейсам на острів. Однак у Національній метеорологічній службі людям із респіраторними захворюваннями порадили залишатися вдома.
Випадання гарячого попелу може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити джерела води, порушити роботу каналізаційних та електричних систем, а також роздратувати очі та легені мешканців острова.
Поки що потоки лави стримуються в районі вершини Мауна-Лоа, тому не загрожують населеним пунктам, розташованим на схилі.
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