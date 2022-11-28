Франція надасть Україні кредит у розмірі до 100 мільйонів євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти направлять до загального фонду дербюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком тих, що йдуть на оборону. Відповідну угоду 28 листопада підписали український міністр фінансів Сергій Марченко та його французький колега Бруно Ле Мер.

Ми вдячні Уряду Франції за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором.

Кредит надається на пільгових умовах:

процентна ставка складає 1,04% річних;

остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Під час зустрічі міністри також обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні та пріоритетні напрями співпраці між урядами обох держав.

Окрім цього, Марченко наголосив на необхідності залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів у 2023 році для усунення дефіциту держбюджету, що складатиме понад 3 млрд доларів кожного місяця.