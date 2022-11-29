В ситуації, що склалася, один із топтоварів - електрогенератори. З одного боку вони стали порятунком, а іншого - пасткою. В країні дедалі частіше трапляються нещасні випадки через некоректне використання цих пристроїв.

Наші кореспонденти, Андрій Анастасов - в Одесі та Даніїл Снісар - у Києві, зібрали всю можливу інформацію про те, які саме генератори є у продажу і як правильно з ними поводитись?

На бензині чи дизелі! Потужні чи більш економні! Генератори вийшли у топ продажів на одеських ринках!

Ну, несколько дней назад были очереди!

Продавчиня Діана розповідає: найбільший попит зараз мають генератори потужністю три кіловати. Такого пристрою вистачить, приміром, щоб працював електрокотел, телевізор та освітлення.

Діана Масленікова, продавчиня:

Трехкиловаттные - в основном люди берут, которые имеют обычные квартиры или частные дома. Все, что идет свыше - допустим, шесть с половиной киловатт, шесть киловатт - это на производства.

Але й ціни - різко пішли в гору! Трикіловатний генератор нині коштує тридцять п'ять/сорок тисяч гривень! Тобто подорожчання - удвічі, а то й більше:

Олександр Недобійчук, покупець на ринку:

Цены, если сравнивать - можно просто взять недельной давности сайты любые - посмотрите: пятнадцать тысяч. Стоила цена вопроса - до обстрелов. Сейчас это почему-то двадцать пять, тридцать, тридцать две, тридцать пять тысяч.

Продавці своєю чергою кажуть: Такі ціни їм диктують постачальники: тож зробити нічого не можуть.

Ну, смотрите, вот допустим вот этот - четыре киловатта, но выдает при нагрузке три с половиной - он стоит у нас тридцать восемь тысяч. То есть если бы мы брали с прямых рук - эти цены были бы другие, понимаете.

Так чи інакше: вся Одеса - у генераторах! Саме так під час блекаутів працюють магазини, аптеки та кафе. При цьому, більшість таких закладів перетворилися на Пункти незламності - як, приміром, цей ресторан - де люди можуть зарядити телефони, ліхтарі та ноутбуки.

Анатолій Тян, кухар:

Ну, в принципе, мы об этом в первую очередь и думали, потому что когда выключается свет по всей Одессе, особенно центр города - становится темно и горит только наше заведение и все люди идут к нам зарядиться, вай-фай поэтому держимся - работаем дальше!

Утім, генератори становлять і небезпеку. Дедалі частіше трапляються нещасні випадки під час їхнього використання. Днями на Одещині загинув чоловік та його онук - вони вчаділи. Тож працюючий генератор у жодному разі не можна встановлювати у Приміщенні, лише на вулиці - бо він виділяє смертельно небезпечний чадний газ.

Володимир Пашевич, начальник управління запобігань надзвичайних ситуацій Гу ДСНС в Одеській області:

Тобто пенсіонер встановив генератор в гаражі, зайшов для обслуговування - йому стало зле, онук побачив - викликав швидку - і сам залишився на місці - і нажаль, ми маємо дві особи загиблих.

Ба більше - кажуть у ДСНС: навіть на вулиці - генератор має бути на відстані шести метрів від будівель, щоб чадний газ не потрапив до приміщень. А ще - слід пам'ятати, як правильно Заправляти пристрій паливом.

Володимир Пашевич, начальник управління запобігань надзвичайних ситуацій Гу ДСНС в Одеській області:

Його ні в якому разі не можна заправляти при працюючому двигуні. Чого - тому що вихлопні гази у генераторі - вони мають дуже високу температуру, а бензин - це легкозаймиста рідина, яка може зайнятися від банально тієї температури. Також ми можемо пролити бензин на гарячу поверхню - це теж може спричинити займання.

Випадки, де причиною смерті став генератор - тепер фіксують й на Київщині. Лише за тиждень таких надзвичайних пригод було дві.

Вікторія Рубан, речниця Гу ДСНС у Київській області:

Причина - одна й та сама - це неправильна установка генератора та отруєння чадним газом, внаслідок отруєння генератора.

У Києві, як і в Одесі, зараз теж справжній "генераторний бум". Зрештою, як і в будь-якому іншому українському місті. Здебільшого їх можна побачити біля невеликих магазинів та МАФів.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Генератори стали своєрідним рятувальним колом для підприємців у столиці. Адже у деяких районах Києва по 12 годин на добу немає світла. Тож, на вулицях - десятки таких генераторів. Вони допомагають бізнесу триматися на плаву навіть за умови тривалої відсутності електроенергії.

Ну, коли відключають, тоді й користуємося, десь по вісім годин. Полный бак - на весь день.

Для малого і середнього бізнесу електрика - це питання необхідності.

Петро, власник кав'ярні:

Ми не рахували на рахунок рентабельності. Ми рахували для того, щоб лишитися функціональними нашим закладом. Тому, просто зберігаємо робочий стан, намагаємося приймати гостей. Для цього придбали. А до цього кожний день вимикали світло. Тож, сподіваємося, що він нас буде виручати.

Проїхавшись містом - одразу у кількох місцях ми побачили порушення правил експлуатації генераторів. Бо за правилами, пристрій має бути захищений від вологи. Інакше - це може призвести до удару струмом і навіть займання. Проте, ми пересвідчилися - цими правилами нехтують.

Вікторія Рубан, речниця Гу ДСНС у Київській області:

Найбільша помилка і найбільша небезпека - коли встановлюють в підвальних приміщеннях, в гаражах, думаючи, що нічого від цього не буде, що чадний газ буде виходити через кватирку, через віконце відкрите.

Ну й звісно, генератор не можна встановлювати ані у квартирах, ані на балконах.

Вікторія Рубан, речниця Гу ДСНС у Київській області:

Всі місця в багатоповерхових житлових будинках, балкони, місця для кондиціонерів - вони не призначені для встановлення генераторів. Це створює небезпеку для оточуючих мешканців. Ну і незручності.

Щоб вберегти себе та оточуючих від наслідків - дотримуйтесь простих правил: купуйте продукцію в ліцензованих продавців. Читайте інструкцію виробника - прилад та паливо використовуйте лише на відкритому повітрі. Захищайте прилад від дощу і затоплення. Перед заправкою дайте генератору охолонути. Встановіть у приміщенні детектори чадного газу та обов'язково придбайте вогнегасник.