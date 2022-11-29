У Дніпрі ракетним ударом знищено підприємство (фото) [ Редагувати ]
У Дніпрі ракетним ударом пошкоджено приватне підприємство, знищено виробничі приміщення та вантажівки. Про це повідомили у Нацполіції.
Ввечері 28 листопада росіяни поцілили по місту Дніпру чотирма ракетами. Внаслідок влучань зайнялася пожежа - пошкоджень зазнало приватне підприємство, знищені виробничі приміщення. На щастя, загиблих та поранених немає.
Руйнування підприємства підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко і виклав фото руйнувань.
Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет.
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