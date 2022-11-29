У Чорному морі зʼявився російський корабель з ракетами типу "Калібр"

У Чорному морі вперше за кілька днів з'явився російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", що може свідчити про підготовку нових ударів по Україні. У пунктах базування перебувають споряджені ракетоносії, які можуть вийти у море і завдати ракетних ударів упродовж кількох годин. Завадити виходу кораблів у Чорне море може штормова погода