Олег Крот, який раніше задонатив на ЗСУ $60 млн, придбав спеціальні рятувальні жилети для Військово-морських сил. Вони зможуть врятувати життя, якщо військовий випаде за борт внаслідок ворожої атаки.

Про покупку відзвітувала ГО "Фундація Течія", яка є частиною холдингу TECHIIA. Перші 500 рятувальних жилетів уже використовують у Військово-морських силах ЗСУ, ще 300 - в дорозі до України. Загальна вартість покупки - 2,1 млн грн, це понад $57 тис.

"Внаслідок ворожої атаки по судну військових може викинути у воду. Якщо хтось з них втратив свідомість чи отримав контузію, на жаль, він втоне, навіть не прийшовши до тями. Натомість рятувальний жилет втримає постраждалого на воді, і його зможуть врятувати побратими. І про такі позитивні кейси з нашими жилетами нам уже розповідали військові", - пояснює Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор ГО "Фундація Течія".

Додатково рятувальний жилет оснащений світловідбивними смугами та сигнальним свистком, що полегшить пошуки постраждалого.

"Відколи ми отримали жилети - вони завжди з нами: під час тренувань, навчань та під час виконання бойових завдань. Вони справді допомагають рятувати життя наших військових. А саме життя для нас - найбільша цінність", - коментує Олександр Б., позивний "CAP", капітан першого рангу ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Фундація Течія" придбала та передала Силам оборони України бронежилети, шоломи, дрони, генератори, засоби звʼязку, оптику загальною вартістю понад $21 млн. Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн.