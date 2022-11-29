Польща на найвищому політичному рівні розгляне сценарій перекидання батареї ППО Patriot у західні регіони України.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, якого приводить wPolityce.

Моравецький зазначив, що поки що йдуть розмови щодо пропозиції Німеччини передати Patriot Польщі. Прем'єр-міністр додав, що треба дочекатись цього моменту.

"Системи Patriot, ще не прибули до Польщі. Коли вони прибудуть, ми обов'язково разом із президентом, головою Міноборони вирішимо питання про їхнє детальне розміщення", - пояснив Моравецький про плани Польщі перекинути батареї Patriot у західні регіони України.

Прем'єр зазначив, що він дуже радий пропозиції Німеччині та він закликав би партнерів допомогти їм захистити хоча б частину міст, частину українського неба, як цього найбільше хочуть українці.

"Ми бачили після цього прикрого випадку, коли ракета, швидше за все, була українською, яка була спрямована проти російських ракет. Ці ракети випадково впали на територію Республіки Польща, тому захист цієї частини України також є найкращим захистом для громадян Польщі", - додав Моравецький.

Також влада Польщі сподівається найближчим часом отримати системи ППО Patriot, які республіка замовила у США раніше.