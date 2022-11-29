Як підготуватися до можливих холодів... удома? Після останньої масованої ракетної атаки росії тисячі українців залишилися не лише без світла та води, а й без опалення. Моя колега Анна Каменєва вирішила розібратися - чи допоможуть ковдри та килими - зігрітися?

Про які лайфхаки дізналася - дивіться у рубриці "Маєш знати, як зігрітися".

Анна Каменєва, кореспондентка:

На дворі мінус, а опалення раптом зникло. І не на кілька годин, а на кілька днів. Дивишся, як стовпчик квартирного термометра повзе вниз... І вдома стає дуууже холодно. Але і до такого сценарію можна підготуватися. Як килими, ковдри і бабусині лайфхаки допоможуть зігрітися? Зараз про все дізнаємося. А наприкінці програми ще й експеримент проведемо. дочекайтеся.

Килими. Що це? Пережиток минулого? Чи новий тренд, який допоможе зберегти тепло в оселі? Експерти переконують - з килимами вдома тепліше.

Ігор Молодан, експерт з виживання:

Якщо це квартирні приміщення, то це багатоповерхові і звичайно що краще відокремитися від своїх сусідів оце ми килимами, щоб зберегти це тепло, яке знаходиться безпосередньо в нашій квартирі. - Тобто на стінах, на підлозі, так? - Так. - Такий трошки радянський союз? - Скажемо так це східний такий більше мабуть метод. Там же на сході теж буває холодно...

Хм, килими на підлозі, килими на стінах. Чогось моя уява малює саме таку картинку. Тут килим, тут килим, тут, і ще тут. Хм. Щось не дуже, правда? А можна так, щоб і ніжкам тепло, і до того ж стильно було? Як вписати килими в сучасний інтер'єр - розпитаємо у профі.

Наталія Бойко, дизайнер інтер'єру:

Як зараз використовують килими - тобто на стінах як декоративні елементи, це можуть бути якісь колекційні можуть бути десь ви приїхали з поїздки привезли з собою те, що вам сподобалось.

Його використовують як картину. Бачите теж саме на стіні, але виглядає зовсім по-іншому.

В нашому сьогоденні треба задуматись про килим хоча б невеличкий. Ті що можуть тримати тепло - це ми можемо розглядати натуральні - вовна, бавовна і шовкові. Тобто самий найтепліше звичайно - це буде вовна.

От наші пухнасті штучні килими. Можемо розглянути їх, розглянути, тобто, якщо хочеться щось незвичне є отакі незвичної форми, тактильні.

Скільки коштує штучні, натуральні? - Натуральні, якщо ми будемо казати, то десь буде ціна від 25.000₴ стартувати. Штучні, то ціна десь буде коливатися, якщо невеличке брати килимки, то десь гривень 700 і середня ціна десь 5-6 тис. можна взяти. Але ми розуміємо, що такі килимки треба буде частіше міняти.

Кладеться під низ. І це багатошаровість вона теж в тренді зараз і от бачите ми можемо один нефактурний однотонний взяти і зверху покласти фактурний.

Ще й тепліше буде? - І тепліше буде, я ж кажу, що да. Бачите теж саме декілька килимів кинули, але ж виглядає бачите теж саме виглядає дуже стильно.

Найпростіша порада - підбирати килим в нашому випадку під стіни. Це самий безпрограшний варіант. Тобто в нас світлі стіни й ми взяли такого ж кольору наш килим. Якщо вона в нас темний інтер'єр, темні стіни, темні меблі, то я б радила все ж таки брати килим світло відтінку.

Якщо у вас є шпалери вже чи ви плануєте шпалери з візерунками, то порада брати все-таки більш однотонний килим або з таким невеличким візерунком, то ми його підкресли тут подушками.

Щоб якось виділити зону вітальні бачите, щоб вони не зливалися з обідньої зоною ми виділили килимом. Але знову ж таки, якби ми взяли маленький килим, якраз по розміру нашого дивана, воно трошки куцовато виглядало. Тобто в нас візуально зменшувалася ця невеличка, вона і так невеличка зона, а вона ще була менша. Тому ми його взяли трохи більше і так і треба. Самий найкращий розмір, це якщо у вас диван стоїть на 20-30 сантиметрів на нашому килиму і він трошки більше ніж наш диван, тоді візуально в нас воно більше простору.

З килимами розібралися, тепер нашим ніжкам буде тепло, час подумати про сон. Тут в пригоді стануть теплі ковдри. Як обрати найтеплішу - давайте розбиратися.

Олена Врадій, завідувач відділу магазину:

Є ковдри теплі, є ковдри екстра теплі. Є ковдри зі штучним наповненням. Є з натуральним наповненням. Із натуральним наповненням - вони краще зберігають тепло, у них краща і теплоізоляція, правда вони більш вибагливі в догляді, ніж ковдри із синтетичним наповненням. - Не всім підходять ковдри з натуральним пухом, алергіки, наприклад? - Так алергіки. Але тут є нюанс - ковдри викликають, є гіпоалергенні ковдри. У них, наприклад ось ця гіпоалергенна. Чохол іде щільніший, за рахунок чого половий кліщ не потрапляє в ковдру і не викликає в людей алергію. тобто алергія в людей виникає не на самий наповнювач, а на кліщ, який там з часом заводиться.

Є теплі, екстратеплі. як їх визначити?

Так в нас є завжди консультант який вам в цьому допоможе підкаже вам. Але ви завжди можете звертати на отаку позначку, яка є на етикетці. Отут, наприклад пише 12 Тог. На цій пише 10,5 Тог.

Це засвідчує, що ці наші ковдри вони теплі. А ось вже порівно з цією ковдрою це ковдра екстра тепла. У ній на позначці ми бачимо 13,5 Тог.

Я правильно зрозуміла по оцим Тог - чим вище, тим тепліше? - Так чим вище - засвідчує що наповнювач більш щільніше і ковдра відповідно тепліше.

Тепер розкажіть про ціни, скільки що коштує?

Наприклад ковдра з синтетичним наповненням, який мають синтетичний чохол вони коштують орієнтовно від 600 грн. Ковдра які вже мають синтетичне наповнення, але натуральний чохол будуть коштувати вже від двох тис. грн. І натуральні ковдри, які мають натуральне наповнення і натуральний чохол, вони вже коштувати відповідно від 5 і від 10 тис. грн.

А ще є натуральні ковдри - із верблюжої чи овечої вовни.

В мене - отакий гуцульський ліжник. З вовни. Купила його в Карпатах вже давно. Цьогоріч думаю - точно згодиться. Він дуууже теплий. Щоправда, важкий і навіть через постільну білизну - трохи кусається. Коштують такі нині - від 2 тисяч гривень.

Ну і трішки практичних порад. Аби ковдра довше прослужила, є правила догляду за нею. Прокинулися, одразу ліжко не застилайте. Щоб випарувалася зайва волога. Щоразу добре протрушуйте ковдру, аби наповнювач став пухкішим. Прати ковдри теж можна. Натуральні радять все-таки здавати в хімчистку. Штучні можна і в пралці, але в барабан варто кидати отакі м'ячики, схожі на тенісні. Вони не дозволяють наповнювачу збитися в комочки.

Зігрітися допоможуть і пледи. Вони бувають флісові, зі штучного хутра, бавовняні. Ціни стартують від 350 гривень. Чим більше у вас пледів, тим краще. Тут діє принцип багатошаровості.

Знаєте оце відчуття, коли треба лягати спати, а ліжко перші хвилини ну дуже холодне. Так от - і тут є спосіб зігріти його. Можна використовувати електро простирадла. Увімкнув у розетку, і ліжко за лічені хвилини стає теплим. Коштують такі мінімум 600 грн. Є і електро ковдри. Принцип дії схожий. Ціни стартують від тисячі грн. Можна знайти й інші локальні зігрівачі. Електро грілки, і електро тапки, і електро килимки. Ціни, як бачите, різні. Але все це - від електрики. А якщо не буде світла? Ловіть бабусин лайфхак.

Ігор Молодан, експерт з виживання:

Якось додатково прогірвати перед тим як лягати треба? - Можна ось набрати води в бутилки, можна покласти з собою і вже в цьому коконі зігріватися разом з теплою водою. - Якої температури вона має бути кип'яток чи трошки? - Ні звичайно, що це повинна бути якась комфортна температура для тіла, щоб не обпектися. - Скільки часу вона прогріває? - Ну десь 20-30 хвилин.

От зараз і перевіримо. Експеримент проведемо в студії, аби максимально наблизити умови до холодів у квартирі. Тут от бачите на термометрі - 12 градусів тепла. Що довше грітиме? Маємо отаку звичайну гумову грілку, отаку хімічну грілку - її фішка в тому, що можна пом'яти і вона дає тепло. А перед наступним використанням - просто прокип'ятити її - і вона знову працюватиме. Ну і наші звичайні пляшки з водою. Перевіримо.

Вердикт готовий. Найдовше гріла - оця гумова грілка. Майже годину залишалася теплою. Пляшки - через 20 хвилин довелося витягати з ліжка, бо вони стали холодні і вже вони моє тепло почали забирати. А такі хімічні грілки - вони гріють добре, але локально. Поклав біля ніг - там і буде тепло. Можливо їх можна взяти кілька - тоді буде кращий ефект. Взагалі їх радять носити навіть на вулиці під одягом. До речі про одяг - знаєте, як треба одягатися, щоб було тепло? А про це розповім уже в наступному випуску рубрики "Маєш знати, як зігрітися".