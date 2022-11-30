У Києві екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Про це свідчать дані повідомлення компанії Yasno - "Київські енергетичні послуги".
Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
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