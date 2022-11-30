Помер колишній глава КНР Цзян Цземінь [ Редагувати ]
Колишній голова КНР Цзян Цземінь помер у Шанхаї у віці 96 років. Причиною смерті стали лейкемія та поліорганна недостатність, повідомляє агентство "Сіньхуа".
Через смерть Цзян Цземіна сайти державного телебачення Китаю та агенції "Сіньхуа" стали чорно-білими.
Цзян Цземінь став головою КНР у 1993 році, а залишив цю посаду в 2003-му.
У 1989 році Цзян Цземінь змінив на посаді генсека Комуністичної партії Китаю Чжао Цзіяна, який підтримав вимоги протестувальників під час студентської демонстрації на площі Тяньаньмень. Після цього Цзияна відсторонили від влади та помістили під домашній арешт.
1993 року Цзян Цземінь став головою КНР. У своїй політиці він продовжував реформи Ден Сяопіна. Він вивів економіку КНР на сьоме місце у світі. За нього Китай вступив до СОТ.
Цзян Цземінь зробив частиною партійної програми КПК теорію "трьох представництв", згідно з якою компартія оголошувалась "виразником інтересів передових продуктивних сил" китайського народу, а підприємці - ключовою частиною цих продуктивних сил нарівні з робітниками та селянами.
Нагадаємо, у жовтні в Китаї завершився ХХ з'їзд Компартії, де головою КНР переобрали Сі Цзіньпіна. На з'їзді екс-лідера КНР Ху Цзіньтао під руки вивели з зали.
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