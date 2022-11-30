Від початку великої війни росіяни вчинили майже 50 тисяч воєнних злочинів. За інформацією офісу Генпрокурора України, вони вбили майже 8 із половиною тисяч мирних жителів. І багатьох - закатували.

Тож росія і її вище керівництво мають відповісти за все. У цьому одностайні міністри юстиції "групи семи", які напередодні зустрілися у Німеччині. Які заяви лунали після переговорів в Берліні, і хто представляв Україну? Тетяна Логунова - розкаже.

У міністерстві закордонних справ Німеччини - незвичні гості. Замість головних дипломатів зібралися головні юристи країн "великої сімки". Вперше в історії "групи семи" керівники мінʼюстів вирішили зустрітися у такому форматі. Щоб обговорити воєнні злочини росії і росіян в Україні. Натепер українська сторона вже задокументувала 45 тисяч таких.

Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини:

Надзвичайні події вимагають надзвичайних заходів. Не тільки напад росії на Україну є злочином, але і те, як росія веде цю війну, її тактика є злочинною. Цілеспрямовані атаки проти цивільного населення, проти цівильної інфраструктури, мета яких залишити людей без тепла і електроенергії холодної зими є злочином.

Від Великої Британії до Німеччини приїхала генеральний прокурор. Для Вікторії Прентіс - це ще і особиста історія.

Вікторія Прентіс, генеральний прокурор Великої Британії:

Як і багато інших родин, ми прийняли в себе вдома біженців з України. Ми з перших вуст дізналися, як напад росії на Україну розлучив сім'ї, як зруйнував плани на майбутнє, травматизував людей.

До "сімки" доєдналися міністр юстиції та генпрокурор України, єврокомісар з питань юстиції та гість із Гааги - головний прокурор Міжнародного Кримінального суду. За зачиненими дверима вони спершу разом, а потім і під час двосторонніх зустрічей обговорювали як скоординувати зусилля з притягнення росії і її вищого керівництва до відповідальності.

Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини:

Ми єдині в тому, що відповідальність повинно понести і керівництво росії. Не можна ловити дрібну рибу, а випускати велику. Навіть німецьке законодавство дозволяє переслідувати за воєнні злочини аж до найвищих чинів. Однак у національних слідчих органів є обмеження, вони стосуються, наприклад, глав держав. Цих обмежень не має Міжнародний кримінальний суд. Тому ми розраховуємо, що він розслідуватиме злочини проти людяності, і у цій справі фігуруватиме російське керівництво. Водночас цей суд не має повноважень займатися злочином агресії.

А от спеціальний трибунал - має. Створити його пропонує України.

Андрій Костін, генпрокурор України:

Наша пропозиція, України, як держави, створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання злочину агресії щодо РФ, щодо вищого військового і політичного керівництва росії на базі міжнародної угоди. Такі прецеденти були в минулому, це цілком можливо. Головне, це політична воля.

Утім, коли може бути створений такий трибунал, поки невідомо.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Ми можемо зробити це відносно швидко, але з обмеженою кількістю партнерів, умовно 10 країн можуть зібратись і створити трибунал за місяць. Це цілком реально. Але ми можемо почекати, і тоді створення трибуналу підтримають не 10 країн, а умовно 30, 40, 100. Тобто питання в тому, на якому етапі ми готові зупинитися.

Наразі пропозицію України підтримують 8 країн.

Перша зустріч міністрів юстиції "групи семи" точно не буде останньою. Адже такий формат має ще і символічне значення. Велика Сімка ще раз чітко заявила - вона не займатиметься винятково економікою. А захищатиме принципи міжнародного права, демократію і справедливість.