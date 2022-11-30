Україна не спостерігає формування ворожих ударних груп у прикордонних районах Білорусі, але загроза наступу зберігається.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в ефірі телемарафону.

"На даний момент інформації про створення ударного угруповання для наступу з території Білорусі всіма видами розвідки не спостерігається. Особовий склад Збройних сил РФ знаходиться на полігонах Білорусі, де проходить бойова підготовка. Їхня кількість не змінюється протягом двох місяців - це приблизно 9 тисяч особового складу. Але загроза наступу з території Білорусі існує, вона не знімається з порядку денного", - зазначив Попко.

За його словами, сили оборони Києва перебувають у стані бойової готовності. Також проводиться злагодження органів управління.

"Окрім цього, нарощуються системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони, вогневого ураження противника, матеріально-технічного забезпечення", - додав він.