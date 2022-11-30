Чи є у росіян плани наступати на Київ з Білорусі: відповідь КМВА [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Україна не спостерігає формування ворожих ударних груп у прикордонних районах Білорусі, але загроза наступу зберігається.
Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в ефірі телемарафону.
"На даний момент інформації про створення ударного угруповання для наступу з території Білорусі всіма видами розвідки не спостерігається. Особовий склад Збройних сил РФ знаходиться на полігонах Білорусі, де проходить бойова підготовка. Їхня кількість не змінюється протягом двох місяців - це приблизно 9 тисяч особового складу. Але загроза наступу з території Білорусі існує, вона не знімається з порядку денного", - зазначив Попко.
За його словами, сили оборони Києва перебувають у стані бойової готовності. Також проводиться злагодження органів управління.
"Окрім цього, нарощуються системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони, вогневого ураження противника, матеріально-технічного забезпечення", - додав він.
по темі
У Києві в понеділок, 28 листопада, енергетики продовжують використовувати аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють
У Києві даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів подробиці розслідування, в ході якого правоохоронці проводили обшуки на території Києво-Печерської Лаври
У зв'язку зі зниженням вуличної температури у Києві виросло навантаження на енергосистему
В Офісі президента оприлюднили відео того, як будується стіна на кордонні з білоруссю (Волинська область)