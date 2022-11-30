В Україні можуть націоналізувати бомбосховища, які використовують не за призначенням [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Народні депутати обговорюють питання щодо закріплення в законодавстві примусової націоналізації бомбосховищ, які використовуються не за призначенням.
Про це повідомляє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.
"Ми зараз обговорюємо серед депутатів нашої фракції ("Слуга народу", - ред.) питання подання та реєстрації законопроєкту про примусову націоналізацію бомбосховищ колишніх для того, щоб потім після війни компенсувати власникам вартість", - заявив Арахамія.
Як пояснив голова фракції, "Пункти незламності", які знаходяться над землею, перебувають у тій самій групі ризику, що й будь-яке інше місце під час повітряної тривоги, у зв'язку з чим ліпше користуватися бомбосховищами.
Водночас Арахамія додав, що за останні 10-20 років місцева влада продала майже всі бомбосховища, які сьогодні використовуються не за призначенням.
"Нові бомбосховища ми не побудуємо так швидко - ми всі з вами розуміємо. А нам треба, як в Ізраїлі, звикати, що ми будемо жити в таких умовах довгий час. Тому треба просто рішуче діяти", - зауважив депутат.
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