"Океан Ельзи" виступив з благодійним концертом у польському місті Катовіце [ Редагувати ]
Експорт української культури. "Океан Ельзи" виступив з благодійним концертом у польському місті Катовіце. Під час таких гастролей зірки збирають гроші для ЗСУ, на допомогу дітям, які постраждали під час війни та біженцям. На стадіоні зібралося кілька тисяч людей. Атмосфера була - вражаюча. Дивіться самі.
Бурхливі оплески кількох тисяч українців та поляків зустрічають першу пісню Святослава Вакарчука.
Святослав Вакарчук - лідер гурту Океан Ельзи:
Героям Слава!. Я дякую Вам за цю підтримку і хочу сказати, що це важливо мати таку підтримку не тільки в словах, а і дії, тому кожного дня, будь ласка, окрім того, що ми можемо з Вами голосно підтримати свою країну словами, серцями, тож робимо кожен день.
І українці радо відгукнулися - підспівували та піднімали прапори. А головне - донатили для захисників.
Дар'я та Анна, відвідувачки благодійного концерту:
Це було дуже атмосферно. Я вважаю , що дуже велика сума зібрана, дуже багато людей було і це дуже допоможе нашій армії, нашій країні перемогти.
Лідер "Океану Ельзи" зі сцени згадує тих, хто 3 місяці тримав оборону Маріуполя. Саме сила духу захисників надихнула його на нову пісню.
Святослав Вакарчук - лідер гурту "Океан Ельзи":
Пісню, яку ми хочемо присвятити справжнім героям, які 3 місяці абсолютно героїчно тримали оборону міста Маріуполя, багато хто з них віддав своє життя, багато хто ще потрапив у ворожий полон. Хоча багатьох хлопців і дівчат ми вже повернули, але ще тисячі залишаються у полоні. І нам з Вами потрібно зробити так, причому насправді нам з Вами, бо це справа Всього народу, зробити так, щоб вони повернулися всі додому, до своїх сімей, на свою землю.
За час війни "Океан Ельзи" дав десятки благодійних концертів. І цей - частина туру, з промовистою назвою Help tо Ukraine.
Святослав Вакарчук – співак:
Ну ми дали декілька концертів у різних країнах Європи. Вже більше 20-25 , і я думаю, що вони вже будуть проводитися весною. Присвячений цей тур двом речам. По-перше, ми збираємо кошти, які потім переправляємо на різні благодійні дії, в допомогу біженцям, допомогу лікарням, допомогу військовим. Ну про це розповідаємо детально на сайті, коли робимо звіт в кінці року. Ну я думаю Ви самі побачите, а друга частина не менш важлива. Присутні у інформаційному полі, нагадувати про Україну в різних країнах Європи.
Попереду в "Океана Ельзи" - ще один виступ у Європі, а далі гурт повернеться до України, щоб знову зустрітися з військовими на Південному та Східному фронті країни.
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