Магнітні бурі у грудні 2022: названі найнебезпечніші дні [ Редагувати ]
Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей. У такі дні можливі головні болі, відчуття сильної втоми та сонливість. Також у дні магнітних бур можливі загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі (геомагнітні чи сонячні) – це внутрішні реакції Сонця. Відбувається викид сонячної маси, спалахи на поверхні світила та інші дії, через які енергія розсіюється від Сонця на всі боки, в тому числі й до Землі. При зіткненні із магнітосферою Землі ця енергія провокує геомагнітну активність.
Графік магнітних бур
- 1-3 грудня – середня магнітна буря
- 8-9 грудня – невеликі магнітні коливання
- 15-17 грудня – середня магнітна буря
- 21-23 грудня – невелика магнітна буря
Які симптоми можуть виникати
У дні невеликих магнітних коливань погіршення самопочуття зазвичай буває у людей із хронічними захворюваннями, у людей похилого віку. Також її можуть відчувати люди із підвищеною метеочутливістю.
Найчастіше бувають такі нездужання:
- Головний біль, запаморочення
- Дратівливість, різкі перепади настрою, депресивні настрої, апатія
- Стрибки тиску та порушення серцевого ритму
- Сильна сонливість або безсоння, проблеми із засипанням та пробудженням
- Біль у суглобах, ломота у тілі
- Підвищення тривожності, агресія
- Швидка стомлюваність, слабкість, сильна втома
- Порушення концентрації
- Загострення хронічних захворювань
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