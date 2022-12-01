Україна - у центрі уваги. У румунському Бухаресті сьогодні - фінальний день зустрічі головних дипломатів країн НАТО. І цього разу розмова міністрів - і максимально предметна, і - сконцентрована навколо найважливіших викликів, зокрема - війни в Україні. Але - не тільки.

Чим ще важлива зустріч у Будапешті - детально обговоримо із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком, він зараз у Державному департаменті США. Дімо, тобі слово.

Я спостерігаю сьогодні за подіями звідси, із Держдепу США, тому що саме позиція Сполучених Штатів (при тому, що в Альянсі всі голоси рівнозначні) багато в чому завдає і порядок денний таких зустрічей НАТО, і тренди, і найважливіші заяви пролунали від Держсекретаря Блінкена. Я перед ефіром вийшов на зв'язок із офіційною представницею Держдепартаменту США, Андрея Каллан перебуває в ці хвилини у Бухаресті - тож матимемо зараз погляд з обох столиць.

По-перше - щодо тем самої зустрічі. Очікувано, порядок денний дуже широкий. Від дискусії (а це уперше на такому рівні так детально про це говорили) про загрози Тайваню з боку Китаю - до розмови (а була і вона) - про можливу конфіскацію заморожених на Заході російських активів, і шляхів - як передати їх Україні для відновлення держави і для допомоги. Як пише Financial Times, "багато хто вітав зусилля щодо просування цієї ідеї", хоча "заклик до дій щодо активів і не був включений до підсумкової спільної заяви міністрів". Але - попри всю різноманітність тем - Україна об'єднувала всі дискусії, - сказала мені Андреа Каллан, от послухайте.

Андреа Калан, представниця Держдепартаменту США:

Тема Украины была в центре внимания. Министры иностранных дел говорили об Украине на каждой встрече. Потому что сейчас война в Украине требует внимания всех стран мира, всех стран НАТО. (…) И все министры иностранных дел в один голос говорили, что НАТО поддерживает Украину и будем поддерживать до того момента, когда можно будет положить конец этой войне.

Ще одна тема - Захід спробує створити (і тут процитую Держсекретаря) "найкращий із можливих захист для критично важливої ​​енергетичної інфраструктури" України.

Блінкен каже - ми намагаємося діяти дуже виважено, йдеться головним чином про Пентагон та інші військові відомства західних країн, щоб не було процесу, при якому все повторюється: відбувається заміна обладнання, його знищують, його знову доводиться замінювати. Тому стратегія, яку оьговорювали у Бухаресті - і постачати Києву техніку для енергетичної інфраструктури ті водночас вдосконалювати системи її захисту - тобто передавати нові системи ППО. Ну а щодо самого енергообладнання і строків - давайте послухаємо коментар.

Госсекретарь Блинкен вчера анонсировал помощь Украине в размере более 53 миллионов долларов. И это - чтобы передать оборудование, чтобы починить поврежденные электросети, пострадавшие в результате ракетных ударов России. И как он говорил сегодня во время пресс-конференции, эта помощь передаётся очень быстро, буквально на днях.

Ну і тут маю зазначити - в чому взагалі важливість таких зустрічей для України. Той самий Блінкен назвав продовження допомоги Києву єдиним способом домогтися врегулювання, закінчення війни. І от що саме для цього потрібно - Київ може обговорити предметно, з усіма разом, не телефоном, а неформально, віч на віч. І це було зроблено, от послухайте.

Было очень важно слышать от министра Кулебы, что Украине нужно от стран НАТО чтобы бороться с российской агрессией. Эти моменты - когда можно сидеть за столом, и говорить открыто – "что нужно", - это крайне важно. И когда есть личные отношения между министрами, когда они чувствуют, что могут открыто говорить, - тогда и отношения более крепкие, и мы можем более эффективно работать вместе. Так что встречи здесь были разного характера, но самое главное, что мы едины и будем продолжать единым фронтом идти вместе с Украиной - столько, сколько потребуется.

Ну а це - погодьтеся - найважливіше, що треба було почути. Що втоми від України - немає. Що Альянс щодо неї - єдиний. І що допомога буде "стільки - скільки треба".