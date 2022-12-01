Заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов назвав актуальні дані щодо ефективності систем ППО в Україні. Про це він сказав під час брифінгу.

За минулий місяць протиповітряна оборона збила 72% ракет та 80% безпілотників.

За даними відомства, у листопаді росіяни випустили Україною 239 крилатих ракет і 80 дронів типу Shahed-136.