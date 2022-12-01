З якою ефективністю працюють українські системи ППО [ Редагувати ]
Заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов назвав актуальні дані щодо ефективності систем ППО в Україні. Про це він сказав під час брифінгу.
За минулий місяць протиповітряна оборона збила 72% ракет та 80% безпілотників.
За даними відомства, у листопаді росіяни випустили Україною 239 крилатих ракет і 80 дронів типу Shahed-136.
У листопаді засобами протиповітряної оборони було знищено 72% застосованих противником крилатих ракет та 80% безпілотних літальних апаратів.
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