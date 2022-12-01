У Білгороді заявили про роботу ППО [ Редагувати ]
У четвер, 1 грудня, у російському Білгороді та районі спрацювали системи ППО. Про це заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.
За його словами, над російськими Білгородом та Білгородським районом нібито спрацювало ППО.
Також було обстріляно села у Валуйському районі та Шебекінському окрузі. Відвідано осколками житлові будинки, Будинок культури та дитячий садок.
Також Гладков повідомив про відсутність постраждалих.
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