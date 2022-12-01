Рада дозволила військовослужбовцям йти у відпустку на 10 днів без пояснення причин [ Редагувати ]
Верховна Рада вирішила питання надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Народні депутати 269-ма голосами ухвалили відповідний законопроект №8081. Про це повідомив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
Документ передбачає, що:
- в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
- кожна з зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
- частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, що педагогам повернули 56 днів відпустки.
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