Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №7251, який передбачає, що освітяни під час воєнного стану можуть мати 56 днів відпустки.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Президент підписав проєкт закону 7251. Таким чином ми повернули тривалість відпусток педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

Тривалість відпустки педагогів може становити 56 днів, як і раніше, однак роботодавець може ухвалити рішення про 24-денну відпустку.

Раніше "Подробиці" писали, що педагоги мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу.