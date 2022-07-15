Педагогам повернули 56 днів відпустки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №7251, який передбачає, що освітяни під час воєнного стану можуть мати 56 днів відпустки.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Президент підписав проєкт закону 7251. Таким чином ми повернули тривалість відпусток педагогічним і науково-педагогічним працівникам.
Тривалість відпустки педагогів може становити 56 днів, як і раніше, однак роботодавець може ухвалити рішення про 24-денну відпустку.
Раніше "Подробиці" писали, що педагоги мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу.
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