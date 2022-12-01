Окупанти виводять підрозділи з частини населених пунктів Запорізької області - Генштаб [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 грудня.
- З населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів.
- У населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно.
- У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої "добровільної евакуації" населення.
На Запорізькому напрямку ворог обороняється, повідомляє Генштаб. Рашисти били з артилерії по районах Нікополя, Кам’янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки і Білогір’я Запорізької області та Ільїнки на Дніпропетровщині.
Підтверджено вогневе ураження підрозділами ЗСУ місць зосередження живої сили противника за попередні дні. У населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено понад 15 одиниць військової техніки різних типів і склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що від початку повномасштабної війни окупанти втратили в Україні близько 200 000 своїх військових. Ця цифра включає вбитих і поранених.
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