Трохи більше ніж за два тижні до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2023 його організатори опублікували всі 10 конкурсних пісень його учасників.

Одночасна прем'єра відбулася на YouTube-каналі Євробачення Україна. Таким чином, українські єврофани вже зараз можуть оцінити пісні усіх конкурсантів і скласти враження.

Цікаво, що за мовною ознакою пісні розділилися порівну — п’ять українською мовою і п’ять — англійською мовою.