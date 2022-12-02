Міністерство оборони США уклало контракт з корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. Сума контракту - $431 млн. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Системи поставлятимуться як американській армії, так і партнерам Вашингтона за кордоном. Яким саме і чи є серед них Україна - не уточнюється. Закінчити виробництво мають до 31 грудня 2025 року.

РСЗВ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) була розроблена американськими компаніями BAE Systems та Lockheed Martin, її виробництво ведеться з 2003 року. Здатна нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Дальність стрільби - до 80 км.

У вересні Пентагон уклав контракти на $1,2 млрд для заповнення запасів зброї після допомоги Україні. Йшлося в тому числі про виробництво нових РСЗВ HIMARS, а також систем Javeline та ракет Stinger.

Напередодні стало відомо, що Пентагон уклав контракт на закупівлю шести NASAMS для України.