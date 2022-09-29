Україна наполягає на передачі високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS та іншого озброєння для відбиття російської агресії "вже зараз", а не впродовж кількох років. Про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

Виробники не готові були до таких масивних замовлень, тому будь-яка закупівля - це мінімум шість місяців. Максимум - півтора-два роки. Нас це не влаштовує, звісно. Тому ми працюємо на рівні парламенту США, щоб робити так звані свопи, тобто обміни.

Офіційний Київ хоче отримати наявну зброю безпосередньо від американської армії, навіть якщо вона вже була в користуванні. А вже після завершення виробництва Пентагон отримає нову зброю безпосередньо від виробників.

Мені здається, це виграшна ситуація для обох сторін. Американські армійці отримуватимуть нову зброю, а ми отримуватимемо зброю негайно. Для нас зараз це важливіше, ніж безпосередній стан цієї зброї. Тому зараз тривають зі скрипом, я б сказав, такі переговори з приводу, наприклад, HIMARS. Ми хочемо отримати HIMARS вже зараз, а потім уже нехай армія США отримує їх через рік чи півтора.

28 вересня Пентагон оголосив про виділення України додаткового пакету військової допомоги на суму $1,1 млрд. Він включає 18 установок HIMARS.

У Міноборони США роз'яснили, що озброєння передаватимуть у рамках програми довгострокової підтримки України. Вона передбачає, що Пентагон лише замовив цю зброю у виробників, тож її поставки до України займуть кілька років.