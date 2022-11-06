У Міноборони України підтвердили інформацію неназваного чиновника Пентагону про те, що російським військам досі не вдалося знищити жодної РСЗВ HIMARS.

З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на неминучу смерть.

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

Високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), здатні вражати цілі на відстані 300 км. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії. Далекобійність систем для ЗСУ обмежена 80 км.

28 вересня Пентагон оголосив про виділення України додаткового пакету військової допомоги на суму $1,1 млрд. Він включає 18 установок HIMARS.

У Міноборони США роз'яснили, що озброєння передаватимуть у рамках програми довгострокової підтримки України. Вона передбачає, що Пентагон лише замовив цю зброю у виробників, тож її поставки до України займуть кілька років.