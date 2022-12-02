На Запорізьку АЕС подається зовнішнє електропостачання єдиною зовнішньою лінією електропередачі на 750 кВ, при цьому є одна резервна лінія на 330 кВ, якої в разі аварії на основній лінії може не вистачити. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Повідомляється, що ще одна лінія електропередачі 330 кВ знаходиться в ремонті і повинна бути готова найближчим часом як додаткова резервна лінія електропередачі на випадок втрати ліній електропередач 750 кВ і 330 кВ.

Також керівництво ЗАЕС повідомило, що може бути відновлено ще дві лінії електропередач 330 кВ, але терміни не називаються. Інформації про плани відновлення якоїсь із втрачених ліній електропередачі 750 кВ немає.

Станом на 1 грудня чотири реактори залишаються в холодній зупинці, а два інші блоки перебувають у гарячій зупинці, що дозволяє їм забезпечувати електростанцію парою.