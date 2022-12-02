Кулеба провів термінову нараду з послами: які основні теми [ Редагувати ]
У п'ятницю, 2 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами та обговорив важливі теми. Про це повідомляється у Facebook голови МЗС України.
За словами Кулеби, на нараді обговорювалися три теми:
- Безпека українських посольств та консульств
- Постачання енергетичного обладнання в Україну
- Втілення Формули миру президента Володимира Зеленського
Щодо другого працюємо на результат: незабаром в Україну надійде більше трансформаторів, генераторів та запчастин, щоб допомогти енергетикам забезпечити світло, воду та тепло у будинках українців.
За його словами, також посли розпочинають системну роботу з проведення переговорів із партнерами щодо втілення Формули світу.
Станом на сьогоднішній день є 18 випадків загроз у 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими загрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування у Казахстані, а також підозрілий лист у США.
Глава МЗС України також наголосив, що дипломати вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти та покарати винних.
Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів. Ми продовжимо захищати свій дипломатичний фронт, тягнути зброю та енергообладнання, посилювати ізоляцію росії та працювати над трибуналом для керівництва держави-терориста.
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