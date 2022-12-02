У п'ятницю, 2 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами та обговорив важливі теми. Про це повідомляється у Facebook голови МЗС України.

За словами Кулеби, на нараді обговорювалися три теми:

Безпека українських посольств та консульств

Постачання енергетичного обладнання в Україну

Втілення Формули миру президента Володимира Зеленського

Щодо другого працюємо на результат: незабаром в Україну надійде більше трансформаторів, генераторів та запчастин, щоб допомогти енергетикам забезпечити світло, воду та тепло у будинках українців.

За його словами, також посли розпочинають системну роботу з проведення переговорів із партнерами щодо втілення Формули світу.

Станом на сьогоднішній день є 18 випадків загроз у 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими загрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування у Казахстані, а також підозрілий лист у США.

Глава МЗС України також наголосив, що дипломати вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти та покарати винних.