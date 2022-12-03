Пентагон уклав контракт на $431 млн з Lockheed Martin на виробництво HIMARS

Міністерство оборони США уклало контракт з корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сума контракту - $431 млн. Системи поставлятимуться як американській армії, так і партнерам Вашингтона за кордоном. Яким саме і чи є серед них Україна - не уточнюється. Закінчити виробництво мають до 31 грудня 2025 року