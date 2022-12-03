У Зеленського спрогнозували, коли Україні загрожує новий удар [ Редагувати ]
Росія дещо змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Вона може вдатися до нової атаки, коли вдарять морози до -10 градусів.
Про це повідомляє радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.
За його словами, ворог має намір "жорстко заморозити українців", а тому відкрито чекає такої можливості, оскільки "основний удар в такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".
"Мені здається, що зараз тактика росії трохи змінилася - вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні", - припускає Подоляк.
Він зазначив, що план росії "абсолютно людожерський".
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