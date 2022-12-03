До Токмака привезли понад десяти автомобілів з пораненими та вбитими окупантами - Генштаб [ Редагувати ]
До Токмака Запорізької області завезли понад 10 автомобілів з пораненими та вбитими російськими військовими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 грудня.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад десяти автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів.
У Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Українські ракетники та артилеристи вразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів.
Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники знищили 510 окупантів і ворожий гелікоптер.
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