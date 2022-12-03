Литва відремонтувала та передала Україні дві самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами.

Загалом Литва взялася відремонтувати до кінця 2022 року на замовлення України 12 САУ Panzerhaubitze 2000. Загалом ФРН передала Україні для відбиття російської агресії 12 таких гармат.

Німецька самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 оснащена 155-мм гарматою, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. PzH 2000 здатна випускати 3 снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км.

Гаубиці належить світовий рекорд - на полігоні у ПАР вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP.

САУ Panzerhaubitze 2000

Нагадаємо, тиждень тому The New York Times з посиланням на джерела у США та Україні писала, що третина західних гаубиць, переданих Україні, перебуває в неробочому стані.