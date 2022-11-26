Третина західних гаубиць, переданих Україні, перебуває в неробочому стані - NYT [ Редагувати ]
Джерело: Едуард Крижанівський
Україна може одночасно використати лише дві третини з 350 гаубиць, поставлених країнами-союзницями. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела у США та Україні.
Третина гармат постійно потребує ремонту через дуже активне використання на фронті. Зокрема, за словами джерел видання, деякі з 155-міліметрових снарядів, які використовуються, раніше не тестувалися з певними гаубицями і, як виявилося, швидше зношують їхні стволи.
Пентагон створив у Польщі ремонтний центр для відновлення пошкодженого озброєння. Роботи з відновлення пошкоджених у боях артилерійських гармат тривають на ремонтній базі останні кілька місяців.
Західна артилерія стала життєво важливою для українських захисників, коли у них почали закінчуватися снаряди для власних радянських гаубиць.
Нагадаємо, що Литва відремонтує до кінця 2022 року на замовлення України 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
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