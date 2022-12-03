Зеленський провів чергове засідання Ставки: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому були розглянуті питання відновлення енергооб'єктів, а також заходів із забезпечення духовної незалежності нашої країни.
Учасники засідання заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію російським окупантам.
Окремо було проаналізовано темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами.
Крім того, учасники розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Також вони обговорили продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.
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