Переселенці зможуть отримати додаткові виплати [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Деякі родини внутрішньо переміщених осіб в Україні можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the children.
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції України.
Мова йде про осіб, які перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей.
Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.
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