Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив про розпуск поліції нравів. Також найближчим часом влада має намір переглянути закон, який зобов'язує жінок носити хіджаб. Про це повідомляє Al Arabiya.

Поліція нравів не має нічого спільного з судовою системою і була розпущена.

​За словами генпрокурора, 30 листопада відбулося засідання парламентської комісії з культури, на якому обговорювалося питання щодо зміни закону, який зобов'язує жінок в Ірані носити хіджаб.

І парламент, і судові органи працюють (над цим питанням. - ред).

Президент Ірану Ібрахім Раїсі звертав увагу, що республіканські та ісламські засади країни закріплені у конституції. Водночас, за його словами, є "гнучкі" способи їх реалізації.

Поліція нравів - патрулі сил правопорядку Ірану, співробітники якого зазвичай патрулюють вулиці та парки іранських міст. Основну увагу співробітники поліції моралі приділяють носінню жінками хіджабу - хустці, яка прикриває волосся, вуха та шию, а також косметиці, використання якої не заохочується. Аналогічні урядові структури існують у Саудівській Аравії, Судані чи Малайзії.

Нагадаємо, що в Ірані більше двох місяців тривають протести, які розпочалися після смерті 22-річної Махси Аміні. Вона померла в лікарні Тегерану після того, як її затримала поліція нравів за "неправильне" носіння хіджабу.

Наприкінці вересня іранські правоохоронці почали використовувати бойову зброю проти протестувальників. За словами правозахисників, до 26 листопада під час протестів загинуло щонайменше 450 людей, у тому числі 63 дітей. Понад 18 тисяч протестувальників затримали.