І далі - про фронт військовий. Бахмутський напрямок і надалі залишається одним із найбільш важких. Росіяни, не жалкуючи, кидають туди живу силу, намагаючись прорвати оборону. Але наші Збройні сили України - дають їм відсіч.

Наші воєнкори Руслан Смещук та Вадим Ревун побували на позиціях в районі Бахмутського плацдарму. І далі їхній репортаж про роботу наших гармат.

Бахмутський плацдарм. Всередині - місто Бахмут. Більшість будинків, в якому пошкоджена чи зруйнована російськими снарядами. Навкруги поля та села. В полях - болото, яке навіть мороз поки взяти не може. На деяких напрямках - в цьому багні лежать десятки і сотні трупів росіян. Тут вони атакують майже безперервно, не зважаючи на втрати - виснажують і поволі протискають українську оборону.

Позивний "Койот", віськовослужбовець ЗСУ:

Воювати зараз важко, бо противник проводе постійні штурмові дії. Підтримуємо піхоту, намагаємося робити якомога більше підтримки їм. По можливості.

Це розрахунок самохідної гаубиці. Хлопці постійно змінюють позицію, швидко стріляють по координатах, іноді додають ще, а потім знову змінюють вогневу точку. Бо прилетіти може у будь-який момент. Артилеристи знають це як ніхто. У механіка-водія Андрія так загинули друзі. Їхні фото завжди із чоловіком на смартфоні. Тож його війна - це глибоко особисте.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Загинули мої побратими…хлопці як раз зі мною працювали, загинули побратими. По-друге, я не хочу, щоб моя сімʼя бачила це все, і я не хочу, щоб мої діти страждали від цього всього, що я бачу. Тому я знаходжусь тут.

На момент повномасштабного вторгнення, Андрій був цивільною людиною, хоча до того - воював. У перший же день навали він став до лав ЗСУ.

Я ще до цього говорив дружині, що якщо що - я одразу піду. І от 24 лютого, все почалося - і я в той же день був.

Невдовзі артилеристи отримують координати стрільби. А ось як це виглядає із з середини самоходки. Зараз головна мішень артилеристів - ворожа піхота.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Живу силу, найбільше живу силу…попадали у бліндажі, в ямки, де вони були, там багато є цілей. Обученіє ми таке пройшли…До того вони нас довели, що ми попадаʼм, почти попадаєм - ну там радиус 2, 5 метрів. В Бліндажі їхні попадаємо, де вони сидять.

Звісно, радянська самоходка не може конкурувати із західними машинами у далекобійності та влучності. Але в неї є свої переваги - розказують хлопці. По-перше, запас міцності і проходимість. Краби і Панзергаубиці - такого багна можуть не витримати і просто зламатися. А ця - хоч іноді і важко - але все ж їде. І стріляє.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Самі тяжки моменти були, йшли сильні дощі, і коли треба від бойових дій відʼїхати, з боєвої - вона не їде швидко. Бо гусня застрягає - і вона дуже повільно їзде. А в цей момент може прилитіти шось. І це найскладніше.

Позивний "Койот", віськовослужбовець Збройних сил України:

Машина в принципі ефективно підтримує, тому що вона не так сильно боїться морозів, з нею простіше працювати по такій місцевості. Де грязь, болото, це все - вона їде. По бойовій ефективності хочеться, щоб вона більш точно била, але з цією радянською технікою ми справляємося в принципі.

І справляються добре.

росіяни продовжують перекидати і накопичувати сили на Донеччині, сподіваючись оточити і захопити Бахмут. Місто, яке прикриває дороги до Словʼянсько-Костянтинівській агломерації. Об'єднання чотирьох найбільших міст області – Словʼянська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки.