У понеділок, 5 грудня, стало відомо про ураження щонайменш 2 систем ППО ворога у Маріуполі. Про це повідомляє Андрющенко Time.

В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техники окупанта завітала "бавовна". Маємо підтвердження "з землі" від Маріупольського Спротиву щодо спалення ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двох колесних одиниць військової техники. Щодо вже не живої сили - хто взагалії її рахує. З почином. Далі буде веселіш. Русня, що з обличчам?