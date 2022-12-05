Ураження 2 систем ППО та військової техніки: у Маріуполі сталася "бавовна" [ Редагувати ]
У понеділок, 5 грудня, стало відомо про ураження щонайменш 2 систем ППО ворога у Маріуполі. Про це повідомляє Андрющенко Time.
В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техники окупанта завітала "бавовна". Маємо підтвердження "з землі" від Маріупольського Спротиву щодо спалення ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двох колесних одиниць військової техники. Щодо вже не живої сили - хто взагалії її рахує. З почином. Далі буде веселіш. Русня, що з обличчам?
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