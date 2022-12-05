СБУ проводить обшуки на об'єктах УПЦ МП у Полтавській області (фото) [ Редагувати ]
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Обшуки проводяться у Мгарському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі Полтавської та Миргородської єпархії, а також єпархіальному управлінні Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.
Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Правоохоронні органи оглядають території та приміщення "для виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу".
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у країні заборонять діяльність релігійних організацій, афілійованих з росією. У листопаді СБУ провела обшуки у Києво-Печерській лаврі, обшуки у Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі, а також на об'єктах УПЦ у трьох областях України.
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