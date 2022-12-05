У Дніпрі через блекаут загинуло півсотні екзотичних риб: єдиний в Україні прісноводний акваріум - на межі виживання [ Редагувати ]
У Дніпрі через блекаут загинуло півсотні екзотичних риб. Унікальний, а точніше єдиний в Україні прісноводний акваріум - на межі виживання. Дві доби будівля була знеструмлена.
Низьку температуру води та відсутність кисню витримали не усі підопічні. Як персонал рятує прісноводних. Далі у сюжеті.
Йдемо у вольєр до крокодила. Тут у нас такий імпровізований обігрів. Поки працює електрика все добре - крокодил гріється. У нього тут вісить і уфо, у нього є електрообігрівачі, у нього гріється вода там внизу є тени, але коли електрика вимикається, то все це перестає гріти.
Під час блекауту в акваріумі не було елетрики дві доби. Тоді пані Лариса розпочала операцію з порятунку єдиного крокодила в місті.
Для триметрового красеня потрібно було забезпечити мінімальну температуру в 25 градусів тепла. З дому принесла газовий балон та плитку. Так гріли воду та наповнювали нею басейн.
Лариса Єрух - провідний біолог ННК "Акваріум" ДНУ ім. О. Гончара:
Як тільки вимикається світло, ми вмикаємо все це. Воно гріється. Трошки дає тепло сама плитка, вода і потім ми все це, кип'ячену воду виливаємо у вольєр до крокодила, бо на жаль, йому не розкажеш, що не треба лізти у холодну воду. Якщо він хоче він злазить і може бути запаленння легенів підхопити.
У Дніпровському акваріумі більше сотні видів рибок, деякі з них дуже рідкусні.
Але велике відключення - не всі пережили. Через низьку температуру в акваріумах, а вона опустилась до 13 градусів, та нестачу кисню, бо без світла не працювали компресори - загинули з пів сотні підопічних. Серед них коропкоі та хижі піраньї.
Оці такі великі це піраньї хижі, про які ми так багато чули. Вони чутливі і до кисню, і до температури. Вони перші почали гинути. Тут загинуло, 2 лежало 5, але трьох нам вдалося реанімувати.
Реанімувати інших рибок сьогодні завдання номер один перед працівниками акваріуму.
Лариса Єрух - провідний біолог ННК "Акваріум" ДНУ ім. О. Гончара:
Ми дуже хвилювались за піраньєвих риб. Зокрема про чорного паку. Вони для нас дуже цінні, бо вони в нас знаходяться з 85-го року.
Та вже нині, зізнаються працівники акваріуму, їм вдалося звести до мінімуму втрати. Ще до війни завдяки волонтерам придбали 20 керамічних електрообігрівачів та генератор, але він забезпечує лише частину потреб і на його заправку потрібно щомісяця до 200 тисяч гривень.
Микола Єрух - директор ННК "Акваріум" ДНУ ім. О. Гончара:
Потужність його 25 кіловат. Це сто відсотків. Він може витримувати деякі піки, до 28 кіловат, але і споживає він доволі добре, до 150 літрів дизельного палива на добу.
Єдиний в Україні прісноводний акваріум - у власності державного університету. Тут кажуть, готувалися до газового шантажу з боку росії, а от до нищення нею енергетики - не готові.
Олег Маренков - проректор з наукової роботи ДНУ ім. О. Гончара:
Ми втратили електропостачання, декілька днів не було світла на акваріумі і ми попали в таку ситуацію, що до такого ми не були готові насправді.
Місяць університет листується з енергетиками, аби ті повністю не знеструмлювали акваріум на тривалий час. Також звернулися до іноземних партнерів по допомогу.
Олег Маренков - проректор з наукової роботи ДНУ ім. О. Гончара:
Зараз ми отримали схвальну відповідь від асоціації, про те, що вони згодні профінансувати в розмірі 20 тисяч євро. Для того, щоб підтримати акваріум в осінньо-зимовий період.
Скільки триватиме бюрократична тяганина та коли гроші надійдуть на рахунок університету - невідомо. Поки ж порятунок підопічних акваріума на плечах його працівників та волонтерів.
Микола Єрух - директор ННК "Акваріум" ДНУ ім. О. Гончара:
Від волонтерів ми також просимо закупити керамічні газові обігрівачі, які можуть працювати від газових балонів, без електрики.
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