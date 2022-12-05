Верховний комісар ООН перебував у київському cховищі під час ракетних ударів [ Редагувати ]
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сьогодні, 5 грудня, перебував в одному зі сховищ Києва під час ракетних ударів росіян.
Про це повідомляється у Twitter.
"Зустріч з правозахисниками у підземному сховищі у Києві під час ракетних ударів та сирен повітряної тривоги. Неймовірно, що це відбувається майже щодня в Україні. Це не має стати новою нормою", - написав Тюрк.
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