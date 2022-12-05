Угорщина шокувала заявою про небажання тренувати бійців ЗСУ [ Редагувати ]
Угорщина не тренуватиме українських військових в рамках місії Європейського союзу на своїй території, оскільки країна прагне миру.
Про це повідомляє державний секретар з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаш Менцер.
"Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині - ні", - заявив Менцер.
Державний секретар пояснив, що його країна не хоче рухатись до війни.
"Ми сказали "ні". Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру", - додав Мецнер.
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