Угорщина не тренуватиме українських військових в рамках місії Європейського союзу на своїй території, оскільки країна прагне миру.

Про це повідомляє державний секретар з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаш Менцер.

"Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині - ні", - заявив Менцер.

Державний секретар пояснив, що його країна не хоче рухатись до війни.

"Ми сказали "ні". Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру", - додав Мецнер.