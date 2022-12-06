Українські фанати футболу отримують ексклюзивну аналітику та експертні огляди матчів Мундіалю з київської студії компанії WePlay Esports. Вона входить в міжнародний холдинг TECHIA, серед засновників якого – український підприємець Олег Крот.

WePlay Esports стала офіційним продакшн-партнером медіасервісу MEGOGO, який отримав офіційні права на трансляцію всіх 64 матчів Чемпіонату світу з футболу. Разом компанії готують трансляції матчів, а також студії передматчевої та післяматчевої аналітики за участі відомих спортсменів, тренерів, блогерів та зірок шоубізнесу, які проходитимуть в студії WePlay у Києві.



"Оригінальні трансляції найбільших світових кіберспортивних турнірів – це одна з візитівок WePlay Esports в індустрії кіберспорту. Тепер наша команда перенесе цей досвід у сферу великого футболу. Експертиза команди та сучасні технології у студіях WePlay допоможуть робити трансляції, які сподобаються найвибагливішим українським фанатам", – коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA.

"Наша команда давно відома відкритіст до будь-яких викликів та професіоналізмом, з яким ми підходимо до кожного проєкту. Студії WePlay у Києві сконструйовані за останнім словом техніки та підходять для висвітлення не лише кіберспортивних подій, а й заходів інших індустрій. Це буде наш пілотний проєкт у сфері футболу, проте ми зробимо все можливе, щоб якість трансляції відповідала рівню Чемпіонату світу", – ділиться Максим Білоногов, chief visionary officer і генеральний продюсер WePlay Esports.



"Ми досить довго шукали партнера для виробництва студій Чемпіонату світу з футболу FIFA 2022 у Катарі, і серед багатьох варіантів обрали саме пропозицію WePlay. Експертиза цієї української компанії визнана у всьому світі. – Артем Панченко, шеф-редактор напрямку "Спорт" у MEGOGO.



Трансляція футбольного турніру доступна у Full HD якості на каналах "MEGOGO Футбол" та у розділі "Спорт", доступних за підписками "Максимальна" та "Спорт".



Довідка:

TECHIIA – міжнародний технологічний холдинг, який обʼєднує понад 10 компаній та більше 1000 спеціалістів у сферах ІТ, кіберспорту, БпЛА, будівельних технологій та легкої промисловості. Офіси компанії працюють в Києві, Лос-Анджелесі та на Кіпрі.