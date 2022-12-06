Пошукові запити 2022: що шукали у Google найчастіше [ Редагувати ]
Фото: Pexels
Google склав традиційний список пошукових запитів за 2022 рік.
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