У росії зачинилися всі магазини H&M [ Редагувати ]
Шведський ритейлер H&M, який працював у росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів. Раніше торгові точки компанії в росії тимчасово відкрилися для розпродажу залишків товарів.
Підтверджуємо, що всі магазини H&M Group у Росії закриті.
25 листопада в H&M повідомили про закриття 114 зі 146 магазинів у росії. На початку березня компанія призупинила продажі в рф, а надалі оголосила про плани зупинення бізнесу в країні "через обмеження, що перешкоджають операційній діяльності, та непередбачуваність майбутнього".
Мережа H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Компанія виробляє та продає одяг. Крім H&M, також розвиває бренди COS, Monki, Weekday та інші.
по темі
Nvidia у березні - після початку російського вторгнення в Україну - призупинила продаж своїх товарів у росії. У липні компанія перестала продовжувати та продавати російським компанія ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу. 3 жовтня Forbes повідомляв, що до кінця жовтня компанія планувала закрити офіс у росії
Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готелі ("Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Також він є співвласником найбільшого дистриб'ютора цигарок в Україні TEDIS Ukraine
Не більше 60 доларів за барель. G-7 та Рада ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. Мету цієї заборони у прес-релізі Євроради визначили так:
росія збирає "тіньовий флот" танкерів, щоб пом'якшити ефект від нафтових санкцій. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані судноплавних брокерів та аналітиків. За їхніми оцінками, цього року росіяни придбали понад 100 суден для перевезень сирої нафти, причому йдеться про застарілі танкери
Країни G7 та Австралія досягли консенсусу щодо встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні $60 за барель. Аналогічне рішення раніше ухвалив Євросоюз. Офіційна заява "Коаліції з обмеження цін" опублікована на сайті Мінфіну США