Шведський ритейлер H&M, який працював у росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів. Раніше торгові точки компанії в росії тимчасово відкрилися для розпродажу залишків товарів.

Підтверджуємо, що всі магазини H&M Group у Росії закриті.

25 листопада в H&M повідомили про закриття 114 зі 146 магазинів у росії. На початку березня компанія призупинила продажі в рф, а надалі оголосила про плани зупинення бізнесу в країні "через обмеження, що перешкоджають операційній діяльності, та непередбачуваність майбутнього".

Мережа H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Компанія виробляє та продає одяг. Крім H&M, також розвиває бренди COS, Monki, Weekday та інші.