Біля берегів Туреччини застрягли 20 танкерів з 18 млн барелів нафти [ Редагувати ]
Щонайменше 20 танкерів з 18 млн барелів нафти на борту перебувають у корці в протоках Босфор та Дарданелли на тлі узгодження країнами ЄС стелі цін на російську нафту. Більшість нафти, яка затримана в Чорному морі, йде з Казахстану. Про це повідомило агентство Bloomberg.
Напередодні про скупчення 19 танкерів у протоках повідомили джерела Financial Times. За їхніми даними, турецька влада вимагає від суден надати листи від своїх страховиків, що гарантує страхове покриття в турецьких водах.
Запроваджена ЄС і Великобританією стеля цін передбачає відмову у страховці суден, які перевозять російську нафту за ціною, вищою $60 за барель.
За інформацією Bloomberg, більшість затриманої в протоках нафти прямує до Європи, але є й танкери, які прямують до Південної Кореї та Індії.
З 20 суден, що стоять в черзі, 19 везуть нафту з Казахстану, а на одному танкері знаходиться майже 1 млн барелів російської нафти марки Urals, призначеної для Індії.
Незважаючи на те, що на казахську нафту не поширюються західні санкції, турецьких страховиків непокоїть той факт, що вона вийшла з російського порту.
Стеля ціну на російську нафту набула чинності 5 грудня. Також "Коаліція з обмеження ціни", до якої входять країни ЄС, G7 та Австралія, має намір встановити стелю цін на російські нафтопродукти з 5 лютого 2023 року.
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