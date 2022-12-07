Про те, що говорять про нашу армію у світі. Це тема нашої наступної години марафону.

Міжнародні військові оглядачі вже називають наші Збройні сили одними з найпотужніших у світі й уважно, із захопленням, вивчають їхній досвід. Що вважають секретом успіху? Далі - в матеріалі Ольги Жидецької.

Вони - наша гордість, надія і захист.

Збройні сили України. Які за понад дев'ять місяців великої і жорстокої війни довели - наша держава має своїх надійних охоронців. І вони знають, за що воюють.

Я хочу, щоби моя сім'я, мої діти росли у вільній, незалежній країні. Щоби все було добре і можна було спокійно спати, спокійно жити.

Їхня мужність вражає і захоплює. І якщо в перші дні повномасштабного російського вторгнення світ затамувавши подих чекав швидкої та жахливої розв'язки, то незабаром стало зрозуміло - українці своєї свободи нікому не подарують.

Маючи обмаль зброї наші вояки показали дива вмілого її використання. 100 успішних пострілів з американських протитанкових "Джавелінів" зі 112 стали рекордом ефективності. Якому здивувалися навіть в Пентагоні.

Пошла! Есть!

До всього, відзначають міжнародні військові фахівці, українські військові спромоглися скористатися слабкими місцями окупантів. І битва за Київ, коли фактично свіжо набрані загони тероборони спільно з окремими військовими підрозділами зупинили підготовлену регулярну армію, увійде в підручники, як приклад ефективного ведення війни.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Російські сили не мали доброї координації. Це дозволило Україні чудово використовувати малі тактичні підрозділи з легкою протитанковою зброєю і розбивати російські сили. Вони використовували географію, топографію, вони заводнювали місцевість. Робили все, аби зупинити та розділити росіян.

Захват у військових аналітиків викликає і робота нашої ППО та героїзм льотчиків, які попри обмежені технічні можливості дали гідну відсіч окупантам у повітрі. Згадаймо лише, як усі ми тішилися новим подвигам "Привида Києва".

Джастін Бронк, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень Rusi:

Українські повітряні сили роблять дуже цінну роботу, але їхні бойові літаки навіть близько не рівня російським літакам. Вони показали героїчну роботу на початку війни, коли системи протиповітряного захисту було непросто відрегулювати та перемістити, але ті успіхи, яких вдалося досягнути, були не завдяки наявній техніці, а не зважаючи на неї.

Очі провідних оглядачів світу прикуті й до стратегії та тактики ЗСУ. Експерти із захватом відзначають бойові операції наших вояків. Лише за тиждень українським силам вдалося повернути майже всю Харківську область. Окупанти панічно тікали, покинувши зброю та техніку.

Вибухівка вся їхня тут на місці. Вони основний свій боєкомплект залишили тут.

Ця контратака стала абсолютною несподіванкою для росіян, адже удару чекали в іншому місці.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Чого я не міг собі уявити, що це відбудеться завдяки одній із найвеличніших обманних операцій, проведених військовими, за всю історію. Бо Україна начебто зосереджувала всі свої ресурси на південно-східний фронт - оголосили визволення Херсона, плюс оті зухвалі удари по Криму. Отже, росіяни, побачивши докази таких серйозних атак в цьому секторі, почали виводити сили з центру та північно-східного фронту, щоби підсилити південь. Фланг залишили, по суті голим.

У чому секрет воєнної удачі ЗСУ? Оглядачі називають насамперед високу вмотивованість і завзяття наших воїнів. Та окремі моменти дивують навіть наших військових експертів.

Петро Черник, військовий експерт:

Я б хотів найбільше відзначити два моменти. Це настільки глибока кооперація між військом і народом. Бо таке явище, як волонтерство воно унікальне і не має прикладів напевно що у новітній історії. І друге, суто з воєнної точки зору - це наскільки швидко українці освоюють надскладні види озброєння.

Те, як блискавично українці опановують нову техніку - відзначають усі західні партнери. І це заохочує їх надавати й інші види озброєнь.

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Україна продемонструвала вміння використовувати це озброєння, щоб вражати російські шляхи постачання і командні центри. Це дало можливість маневрувати, просуватися вперед. Все це створює зміну динаміки на полі бою.

У світовому рейтингу "Глобал файрпауер" останніми роками українське військо поступово покращувало свій результат і торік посідало 22 сходинку. Тоді як росія - другу. Та війна, вочевидь, має ще скорегувати ці позиції.

Петро Черник, військовий експерт:

За потенціалом інтелекту, за інтеграцією, зі духом, за рівнем тактичної боротьби й майстерності ми однозначно можемо сміливо зараз зачисляти українські Збройні сили у передові армії світу.

Визнавати це відмовляються лише окупанти. Які шукають пояснення своїм перманентним невдачам у тому, що, мовляв, воюють з НАТО. Натомість Україна на полі бою продовжує доводити: наше військо та наш народ - непереможні.

Петро Черник, військовий експерт:

Сукупна новонароджена українська політична нація продемонструвала своє бажання до опору, продемонструвала свій незламний дух вирватися з азійського політичного тиранічного простору, а саме такою є російська федерація. І армія, як уособлення цієї боротьби, показала найвищу майстерність, яку тільки можна було показати у 21-му столітті.