Між Шахтарськом і Чистяковим (Торез) на окупованій території Донеччини, сталася ДТП за участю вантажівки армії рф і мікроавтобуса.

Внаслідок зіткнення загинули 16 людей, ще четверо постраждали. У кузові армійського Камаза були російські військовослужбовці. Про це повідомляють росЗМІ.

Військова вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, судячи з фото та відео, мікроавтобус отримав значні пошкодження.

Російські ЗМІ не називають загальну кількість пасажирів автобуса та військових у кузові вантажівки.

Винним у ДТП зробили водія автобуса, який здійснював рейс маршрутом Сніжне - Донецьк. Окупаційна влада стверджує, що він "виїхав на смугу зустрічного руху для здійснення обгону", де зіткнувся з військовим Камазом.