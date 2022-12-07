На Донеччині зіткнулися вантажівка з окупантами та мікроавтобус: загинули 16 людей (відео) [ Редагувати ]
Між Шахтарськом і Чистяковим (Торез) на окупованій території Донеччини, сталася ДТП за участю вантажівки армії рф і мікроавтобуса.
Внаслідок зіткнення загинули 16 людей, ще четверо постраждали. У кузові армійського Камаза були російські військовослужбовці. Про це повідомляють росЗМІ.
Військова вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, судячи з фото та відео, мікроавтобус отримав значні пошкодження.
Російські ЗМІ не називають загальну кількість пасажирів автобуса та військових у кузові вантажівки.
Винним у ДТП зробили водія автобуса, який здійснював рейс маршрутом Сніжне - Донецьк. Окупаційна влада стверджує, що він "виїхав на смугу зустрічного руху для здійснення обгону", де зіткнувся з військовим Камазом.
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