Троє суддів Конституційного суду України пішли у відставку [ Редагувати ]
Конституційний суд України відправив у відставку трьох суддів: Ірину Зовгородню, Сергія Саса та Ігоря Сліденка. Про це повідомила пресслужба суду.
У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний Суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв.
За результатами засідання Конституційний Суд України ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв.
Керівниця управління комунікацій КСУ Мар'яна Гайовська-Ковбасюк повідомила, що у Конституційному суді залишаються 13 суддів, що достатньо для кворуму (необхідно 12 - ред.).
За даними ZN.UA, всіх звільнених суддів призначила Верховна Рада. Сергія Саса та Ігоря Сліденко - у березні 2014 року, вони мали скласти повноваження у березні 2023-го. Ірину Завгородню призначили у вересні 2018 року, вона ще 5 років перебувати на посаді члена КСУ.
Ірина Зовгородня, Сергій Сас та Ігор Сліденко
Нагадаємо, у грудні 2020 року президент Зеленський підписав указ про усунення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду України. Обов’язки голови КСУ виконує Сергій Головатий. У травні 2022 року Тупицького оголосили у міжнародний розшук.
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