Ольгу Совгирю обрали суддею Конституційного суду [ Редагувати ]
У середу, 27 липня, парламент призначив народного депутата від Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду. Про це повідомляє партія "Слугу народу".
Вона вже написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату.
- Від "Слуги народу" Совгиря отримала 220 голосів депутатів,
- "ЄС", "Батьківщина" і "Голос" - ніхто її кандидатуру не підтримав,
- платформа "За життя і мир" - 15,
- "За майбутнє" - 14,
- "Довіра" - 18,
- Відновлення України - 14,
- позафракційні - 12.
Загалом її кандидатуру затвердили своїми голосами 293 депутати.
За словами нардепа Железняка, на питання про складання мандату до голосування за призначення, Совгиря заявила, що ще вчора написала відповідну заяву у апарат ВРУ.
Зазначимо, до цього Совгиря була представником Верховної Ради в Конституційному суді.
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