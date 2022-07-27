У середу, 27 липня, парламент призначив народного депутата від Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду. Про це повідомляє партія "Слугу народу".

Вона вже написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату.

Від "Слуги народу" Совгиря отримала 220 голосів депутатів,

"ЄС", "Батьківщина" і "Голос" - ніхто її кандидатуру не підтримав,

платформа "За життя і мир" - 15,

"За майбутнє" - 14,

"Довіра" - 18,

Відновлення України - 14,

позафракційні - 12.

Загалом її кандидатуру затвердили своїми голосами 293 депутати.

За словами нардепа Железняка, на питання про складання мандату до голосування за призначення, Совгиря заявила, що ще вчора написала відповідну заяву у апарат ВРУ.

Зазначимо, до цього Совгиря була представником Верховної Ради в Конституційному суді.