Окупанти вдарили по центру Ямполя касетними снарядами [ Редагувати ]
У середу, 7 грудня, вдень окупанти вдарили касетними снарядами по центру Ямполя (Донецька область). Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, під ворожим обстрілом опинилася центральна площа міста та адмінбудівля. Під час атаки мирні мешканці отримували гуманітарну допомогу.
"Троє людей поранено. Їм надають необхідну медичну допомогу", - розповів він.
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